Hambutust naisest saab muutumissaates tõeline printsess

Inga enne TV3

„Minu imeline muutumine“ toob täna õhtul TV3 ekraanile südantliigutava tuhkatriinu loo. 29-aastasel Ingal pole hambaid, tema nina on kõver, kõrv on peast eemal, rinnad on erineva kujuga ja tal on mõlemal jalal neli varvast! Inga tahab ennast ja oma elu muuta, et pisipojale paremat tulevikku pakkuda. Viimane võimalus tema jaoks on tänaõhtune imelise muutumise saade. Kas Ingast saab printsess?