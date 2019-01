Katrin Pauts „Õhtust”: mida naljakam tundub asi võtteplatsil, seda tüütum on see telekas 

(Toreduse jätan vana eesti kombe kohaselt lõppu, mõne tagasihoidliku lausega midagi tagapool ehk piiksun, nõrganärvilised ja saatetegijad ise võivad kohe lõppu kerida.)

Saate esimene osa oli ikka jõle igav. Esiteks ei viitsi ma enam vaadata Ivan Oravat, ei viitsi enam ka vaadata baarimees Illarit, ei viitsi vaadata Raivo E. Tamme, Andrus Vaarikut ehk ainult nibin-nabin viitsin. Jah, muidugi samas palju tänu, et ka vanainimestele oli noortesaates mõeldud. Aga - poliitika ja valimised on nii igav teema, et kohe mitte ei saa trikkide ja nippidega seda lustlikumaks muuta (nagu oli üritatud ehk Riigikokku kandideerivad näitlejad oli enda tuntud tegelaskujude rollidesse pandud). Ega valimistest vist üle ega mööda saa, aga kas kuidagi lühemalt ei või? Ikka jube-jube pikaks venis see poliitiline jura, kus kummalgi kandidaadil õieti midagi öeldagi polnud, niisama uimerdama ei taha ma kedagi ei parlamenti ega ka ammugi teleekraanile.

Eks see pikkus ole üldse teema, millel tasub eraldi peatuda - kõik segmendid on pikad-pikad-pikad! Saateformaat ise pole ju midagi muud kui vana hea Ameerika televisioon - selliseid jutu- ja lustisaateid on hilisõhtuses eetrivööndis seal trobikond, võta üks ja viska teist (tuntumad „Jimmy Kimmel Live” ja „Tonight Show”). Needki on eetris argipäeviti, aga mitte päris magusaimas prime time vööndis nagu meil, vaid hilja õhtul. Kuna mul oli kunagi au ja uhkus ühe Jimmy Kimmeli segmendi kaasautoriks olla, suhtlesin sealse toimetajaga ja sain teada, et nende produktsioonis töötab üle saja inimese ning igal segmendil (ehk saaterubriigil) on oma toimetus. Meil ei tööta ehk terve Kanal 2 peale kokkugi nii palju inimesi, sestap tekkis mul kohe kahtlus, kuidas plaanitakse kõik need eetritunnid terve töönädala jooksul ära täita. Saadet on ette valmistatud mitu kuud ehk aega segmente ette salvestada ju oli, aga kahtluste hajutamiseks kahjuks ei piisanud. Olgu soola haavale hõõrutud - ETV “Ringvaade” tundub palju tempokam!

Kas noks on tõesti nii Eestile nii oluline?

Teine saateosa rääkis tagumikust ja noksist. Räägiti sellest influentseritega (tüüpidega, kes tegutsevad sotsiaalmeedias ehk taas püüab Kanal 2 nooremat televaatajat ligi tõmmata), Laura Põldvere ja sotsiaalmeediat uuriva teadlase Katrin Tiidenbergiga. Algas kõik süütult tagumikustaarist (Eestis on oma Kim Kardashian, palun väga, ehk inimene, kes teenib elatist oma pepuga - Evelin Ilves polnudki nii valel teel, ehk üritasid Kersnaga kahasse kah influentseriteks hakata?). Tagumikustaar kurtis, et talle saadetakse Instagrami postkasti paljaid peeniseid. Sellest puhuti muudkui veel teemat, eksperdid aeti kohale ja tohutu nokupildianalüüs läks lahti. Sellises massiivses käsitluses tunduski teema korraga nii oluline, et ma siiralt ei saa aru, miks ei ole ükski erakond sellest oma valimiskampaania keskset teemat teinud? Rohelised, mis te munete? Ja miks me Vaariku ja Tamme noksipilte ei näinud? Olnuks palju huvitavam, kui need äraleierdatud näolapid. Noh, sõnaga siiski: ei viitsi sellest noksist nii palju teada saada, ausalt. Ei ole nii huvitav. Iseasi, kui seda noksi oleks televaatajale näidatud, aga kus sellega! Meie nägime vaid ruudutatud soga. Kust ma üldse tean, et oli noks? Kust ma tean, et polnud süütu küülik ega kassike?

