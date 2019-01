Marii Karell Kanal 2 saatest „Õhtu”: üldiselt asjad nii ei käi, et tõstad saate teisele kellaajale ja saad hulga vaatajaid juurde 

„Küsimus, kas on mõtet uuesti jalgratast leiutada, kerkis juba siis, kui Kanal 2 sellest plaanist rääkis. Maailmas on varemalt seda vahvat katset tehtud, et mis juhtub siis kui Late Night Show kolida prime time vööndisse ehk ajale 20-22, mil telerit vaatab kõige rohkem inimesi. Juhtus see, et katse kukkus häbiväärselt läbi. Üldiselt asjad ikka päris nii ei käi, et tõstad saate teisele kellaajale ja saad hulga vaatajaid juurde,” kirjutab Karell.

„Kõige suurem möödapanek ongi tehtud sellega, et ehkki saade on nimetatud „Õhtuks” on see formaadilt ikkagi hommikusaade. Kuulsin, et „Õhtu” puhul püüti jälgida „Ringvaate” formaati, et korrata selle edu. Ausalt öeldes pole neil saadetel mitte mingit sarnasust,” kirjutab ta.