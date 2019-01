Muutumissaates uue välimuse saanud Inga: „Ma ei oleks ise kunagi midagi sellist endale lubada saanud!” 

„Kooliajal hakkasid pihta kiusamised ja hüüdnimed. Olin just kooli vahetanud, käisin viiendas klassis ja üks tüdruk, kes mind kiusas, tegi mulle meigi. Vetsus polnud peeglit ja ma pidin minema läbi koridori peegli ette ja alles siis ma nägin, et ta oli mulle klouninäo ette teinud,” toob ta ühe näite paljudest.

Inga enne TV3

Inga kehapooled olid ebaproportsionaalsed, üks rind kõrgemal kui teine ja selle korrigeerimiseks tehti talle näiteks rinnaopp. „Rinnakorv oli kõrgemal, üks rind väiksem ja teine suurem. See vahe oli hästi suur. Enne oli raske sobivat rinnahoidjat leida, nüüd on see kergem. See oli väga suur muutus,” meenutab ta üht muutust paljudest.

„Näiteks oli mul nina katki. See opp oligi esimene, mis tehti. Kuna ma olin kunagi kukkunud, siis ninaluu oli valesti kokku kasvanud ja sellest oli tekkinud kühm. Kui ma nägin oma uut nina, siis see oli nii harjumatu. Mõtlesin, et kas see on tõesti minu nina? Nüüd on muidugi nina korras, saan hingata ja tunnen vaikselt lõhnu.”

Muutuste ajale tagasi vaadates tunnistab Inga, et just operatsioonide järgsed neli esimest päeva olid kõige valulisemad, siis läks kergemaks. „Ma kartsin oma naha pärast ka. Mul on atoopiline dermatiit (haigus, mida iseloomustab punetavate laikudega ketendav lööve - toim.), et äkki selle pärast läheb taastumine raskemalt, aga ei läinud,” on Inga rõõmus, et tagasilööke ei ole olnud. „Hästi tore on ja nüüd ongi kena mälestus lihtsalt. Haavad on hästi paranenud.”

Alati hästi terve inimene olnud ja ühegi operatsioonita elanud Inga kartis esimest operatsiooni kõige enam. „Närvitsesin, et kuidas narkoos on ja kas ma üles ärkan, aga ikka ärkad ju. Need hirmud olid ikka." Kõige raskem oli Inga jaoks enda avamine ja enesest rääkimine, kuid toetav saatemeeskond tegi asja lihtsamaks ja hirmud muutusid ajapikku väiksemaks.