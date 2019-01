Indrek Neivelt: „Me teenime siin rootslatele raha, aga me peaksime ise paljudes kohtades peremeheks saama!” 

„Ma arvan, et kui oled noor pere, siis ühe pereliikme, täiskasvanud liikme peale, võiks olla ikka selline 2000 eurot kuus,” on Neivelti pakkumine.

Mida siis selleks teha? Neivelti sõnul tuleb teha seda mida oskad ja tunda sellest rõõmu. Ettevõtja sõnul on areng olnud seni väga hea. Me oleme ära renoveerinud teatrid ja ehitanud rahvusmuusemi ja kunstimuuseumi, uued ministeeriumid. „Me oleme väga palju ehitanud selle 25 ja rohkemate aastate jooksul, tegelikult on väga suur asi ära tehtud, me ei peaks olema nii suured pessimistid,” tuleks Neivelti sõnul olla optimistlikum. Euroopa rahade lõppemises ei näe ta samuti probleemi, pigem on see positiivne. Palju asju, mis tehtud Euroopa liidu rahadega, oleksid võinud olla mehe sõnul tegemata, näiteks kergliiklusteed keset Eestit, kus peaaegu kunagi keegi ei liigu. „Me oleme pannud raha väga paljudesse kohtadesse, kuhu oma raha poleks pannud,” sõnab ta.

„Me olema päris heas positsioonis. Kogu Ida-blokis oleme ainult Sloveeniast maas oma keskmise palgaga. Meist väga kaugel pole enam Itaalia ja Hispaania. Palgatase on päris hea. Itaalia minu arust pole kümne aasta jooksul üldse arenenud. Et kümne aastaga me võime neist mööda minna. Aga Soome-Rootsi, selleks on vaja väga palju teistmoodi teha. Minu jaoks kõige tähtsam on teha mõtteviisi nõks,” räägib Neivelt.

„Me oleme natukene selline, ma ei taha öelda koloniaalmaa, aga natukene oleme. Me teenime siin rootslatele raha, aga me peaksime ise paljudes kohtades peremeheks saama. Sulane ei saa olla peremehest rikkam. Selleks et sama rikkaks saada, peame ise peremeesteks saama paljudes asjades,” selgitab ta, kuidas olukorda parandada.

Näiteks panganduses on tema sõnul hetkel olukord absurdne. Rootslased teenivad eestlaste pealt kasumit, mis on üle 1 protsendi meie SKT-st ja ka dividende üle 1 protsendi SKT-st ja kannavad selle kahe ülekandega välja.

„Kas rootslased on meid orjastanud? Selliseid sõnu ma ei kasutaks, aga 1-midagi protsenti läheb välja jah!” sõnab Neivelt, lisades, et kasum on tegelikult 2 korda suurem, kui võiks olla, sest rootslastel endal on see 2 korda väiksem kodumaal kui siin.

„Absurdne olukord, kui meie siin korjame oma sambasse, teise või kolmandasse raha, ja siis rootslane korjab, aga teisel pool piiri, siis tema tootlus on olnud 2-3 protsenti kõrgem kui meil, tasud on madalamad aga tootlus on kõrgem. Kui me korjame oma raha kokku ja jääme pensionile, teeme kindlustus lepingu, meil on sama summa koos, siis meie pensioni summa on 50% väiksem ja rootslastel on indekseeritud,” selgitab ta olukorda.