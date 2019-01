Eestist pärit Anita Smirnova vallutab Hiina filmimaailma 

„Ma ei tea, kas see on unistuste elu või mitte, sest mulle meeldib ka maal käia, aga ma pidevalt teen tööd ja mulle meeldib. Vist võib öelda, et see on elu unistus, teha tööd mis meeldib,” sõnas Smirnova „Hommik Anuga” saates.

Smirnova lugu algas ligi 10 aastat tagasi, kui ta läks Hiina turistina ja võiks öelda, et armus sellesse riiki. Pärast gümnaasiumi lõppu otsustas neiu, et läheb sinna tagasi, et õppida hiina keelt.

Esmapilgul keerulisena tunduv keel on noore näitleja sõnul aga tegelikult lihtne. „See on tonaalne keel, grammatiliselt lihtne, aga toonid tuleb lihtsalt pähe õppida. Kuidas mingit sõna hääldada ja hieroglüüfid,” selgitas ta, lisades, et tema ei mõtle, mis tooniga ta mingit sõna ütleb vaid lihtsalt räägib.

Näitlemise soov oli tal juba väikese tüdrukuna, kuid ta pole julgenud suurelt unistada. Hiina kolides elas ta koos ühe Lätist pärit tüdrukuga, kes oli disainer ning tema sõprade kaudu sattuski eestlanna reklaami. „Hakkasin käima castingutel, minu inglise keel on parem aga ma üritan alati rääkida hiina keelt, et inimesed saaksid aru, et mul on selline talent. Mind kutsuti ühele castingule ja järgmine päev helistati ja öeldi, et minu hiina keel on nii hea, et ma sain rolli,” meenutab ta oma esimese suurema rolli saamist.

„Hiljuti oli seriaal „Madhouse”, mis on kogunud 300 miljonit vaatamist, seda võib nimetada üheks suuremaks rolliks,” toob ta näite mastaapidest. Selliste rollide saamine on ka õnne küsimus, sest Smirnova sõnul peab ka kogu aeg valmis olema. „Ma näiteks võtan ratsutamis- ja uisutamistunde, et oma niiöelda kvalifikatsiooni tõsta. Siis nad teavad, et ma olen valmis.”

Ühe rolli saigi ta lihtsalt seetõttu, et näitleja ei osanud hiina keelt ja siis helistati talle. „Helistasid mulle, et kas ma võiksin tulla. See roll oli küll mustanahalisele aga nad tegid selle mulle ümber, sest ma räägin nii hästi hiina keelt.”

„Esimene roll oli venepolitseinik, kes töötas Hiina ja Venemaa piiril. See oli küll väljakutse, sest teksti oli palju ja politseinike ametlik keel, mida ma ei oska. See oli väga huvitav,” meenutab ta oma esimest rolli.