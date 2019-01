Vägivaldselt sarikommentaatorilt sõimata saanud Katrin Lust: „See ähvarduskiri peab olema avalik juhuks kui satun ise vägivalla ohvriks!” 

Kommentaari sisu oli järgnev: „Mul oli lihtsalt sõnaotseses mõttes vaadata su sitta saadet "Võlakütid" täielik sitt rsk Katrin Lust! Kas see on õige sa K. Lust? Kas see rsk on õige ma küsin?Kaks meest ilma põhjaliku taustauuringuta jalutavad kooli sisse ja hakkavad lärmama rsk noore naisterahva kallal? Kas see on õige w Katrin Lust??? Kas sa nautisid nüüd seda? Kas sa raisk nautisid nüüd seda Katrin Lust???Niimoodi ikka see ka ei käi! Seda oli lihtsalt sitt vaadata!!! Inimene minestab ja mingid munnid vahivad kõrval? Kas sa raisk nautisid seda saadet kokku pannes Katrin Lust???”

Kodaniku nimega Oleg Randva tausta uurimisel selgus, et tegu on sarikommentaatoriga ja lisaks leidis Lust mehe kohta ka kohulahendi, mille järgi on Randvat karistatud korduvalt peksmise eest. Randva on peksnud käte ja jalgadega näkku erinaveid inimesi ja saanud selle eest ka kriminaalkorras karistada.

“Ma alati huviga vaatan, kes on need julged kes mind sõimavad. Antud juhul näen, et tegu on reaalse kriminaalkorras karistatud vägivaldse inimesega ja seega leian, et see ähvarduskiri peab olema avalik juhuks kui satun ise vägivalla ohvriks,” ütles Katrin Lust.