Šveitsis abistatud enesetapu sooritav eestlanna: ma mõistan, et paljude jaoks on see patt, aga eetiline ei ole lasta mul lamatistesse surra 

“Mida eetilist on lamatistesse surra? Ma ei ole usklik inimene, suudan mõista, et paljude jaoks on see patt, surmapatt. Ma ei arva, et ma nüüd enne seda enesetappu oleks patuta olnud, kes meist on? Meie ühiskond paraku ei ole ka valmis selliste haigetega tegelema. Meie meditsiin, sotsiaalsüsteem…mitte keegi,” tõdeb Jane “Pealtnägijas”.

Möödunud jõulud ja aastavahetus on Jane jaoks arvatavasti viimased. Naise sõnul ei ole tal sellega raske leppida. Julm lihashaigus diagnoositi Janele kaks aastat tagasi. Kuna haigust ravida ei saa, taotles Jane teadaolevalt esimese eestlasena arstide abil sooritada Šveitsis abistatud enesetapp, mis üks väheseid riike maailmas, kus välismaalased seda teha saavad.

Jane otsusega surra on leppinud ka tema pere ja sõbrad. “Eks see oli paras šokk, aga ma olen väga rõõmus, et tänapäeval on selline võimalus ja ma väga toetan teda, 100 protsenti,” ütleb Jane sõber Elerin Innos. “Tõesti ei ole sellist tunnet olnud, et ütleks ära mine. See on tema otsus,” sõnab Jane tütar Anna-Stiina Kaljusalu.

“Ma võtaks mütsi maha selle inimese ees. Ma arvan, et see on esimene samm selle suunas, et me Eestis aksepteerime ja räägime sellest. Meil on inimestel õigus otsustada oma elu üle, ka oma elu lõpu üle,” arvab TÜ meditsiinieetika õppejõud Aime Keis.

Jane haigusest tuleneb, et samal ajal, kui tema keha järk-järgult välja lülitub, jääb mõistus klaariks. Selle haiguse põdejatel ongi kõige suurem hirm olla vang oma enese kehas. “See surm ei ole nii, et ma jään magama õhtul ja suren ära, vaid see võib olla pikk ja piinarikas inimesele,” ülteb Jane sõber Elerin.

“Ainuke asi, mis mind püsti hoiab on see, et ma loodan, et ma ei pea lõpuni minema sellega. Ma ei ole tänu sellele diagnoosile kaitstud teiste haiguste eest, äkki tuleb infarkt. Ma tunnen ennast alati hästi süüdi, kui inimesed tulevad rääkima, et ma olen nii tubli ja vapper. Ei ole absoluutselt vapper! Enamuse üksi kodus oldud ajast, kui ma ärkvel olen, siis ma tegelen aktiivselt nutmisega. Mind hoiab püsti see mõte, et me keegi ei tea selle haiguse kulgu, ka mulle võib lennuk pähe kukkuda, et ma võin sellest pääseda kergemini,” naljatleb Jane.