Eeva Esse saate „Vihkav Eesti“ järelkajast: see pani vähemalt ühe mõtlematu sopaloopija oma tegude üle järele mõtlema 

Saates said sõna ligi 30 tuntud meelelahutustegelast ja poliitikut, kes jagasid raputavaid lugusid, kuidas neid on kommentaariumides, sotsiaalmeedias ja isegi tänaval sõnadega rünnatud.

Kui „Radar“ pakkus välja silmast silma kohtumise, muutus Saarmanni suhtumine leebemaks. „Miks ma peaksin oma nägu näitama?“ puikles ta. Sellegipoolest arvas mees, et selline vihkamine, nagu tema väljendas, on Eesti ühiskonnas igati okei.

Oma kogemust jagas ka lauljanna Sissi Nylia Benita, kellele oli üks vanem meesterahvas soovitanud tagasi Aafrikasse minna. „Meil ei ole vaja neid pagulasi siia Eestisse,“ oli mees öelnud.

Need ja mitmed teised lood, mis eilses saates välja toodi, on saanud sotsiaalmeedias palju tähelepanu. „Mul ei ole kombeks kommentaare lugeda, aga eile pärast saadet „Vihkav Eesti” piilusin detsembris ilmunud Kroonika kommentaariumisse. Inimestel peab ikka palju vaba aega olema. Tubli ja julge lugu Eeva Esse poolt,“ avaldab arvamust Luisa Rõivas, kellest ilmus hiljuti fotouudis, kuidas tema rinnahoidja värv oli „harmoneerunud“ abikaasa Taavi Rõivase lipsu värviga. Lugu sai 150 kommentaari.

„Eeva Esse ja saade „Radar“ raputab meid kõiki just täpselt õigel ajal,“ jagab lauljanna Kethi Uibomägi, kes samuti saates sõna sai. "Vaata enda sisse, kui palju sina kritiseerid, halvasti ütled, kirjutad, mõtled? Muutused algavad ainult iseendast. Mina vaatan enda sisse ka ja tahan olla sallivam, rõõmsam, mõistvam, toetavam inimene, kui ma seni olnud olen,“ kirjutab ta. Uibomäele on anonüümsetes kommentaariumides ette heidetud näiteks seda, et ta ei ole siiani kunstrindu pannud ja et artistina peaks ta keha proportsioonis olema.

„Vastukaja on olnud väga mitmekesine,“ lausub „Radari“ saatejuht ja teema algataja Eeva Esse Õhtulehele. Tõeks sai see, mida Esse isegi arvas. „See osa inimestest, kes väljendabki ennast solvanguid, mõistmatust ja vihale õhutavaid väljendeid kasutades, sai paraku teatavat hoogu juurde.“ Esse sõnul näitab see vaid seda, et inimesed ei süvenenud saatesse ja loosse, vaid tegid oma järeldusi üksikute fragmentide põhjal, mis neile endale kõige sobivamalt silma hakkas. „Kõige rohkem võeti tuld mõistagi EKRE ja sotsiaaldemokraatide vastasseisu peale,“ räägib saatejuht. „Tuli ka selliseid kommentaare, et avaliku elu tegelased peavadki olema kriitikaga harjunud. Mis nad muidu „ronivad“ televiisorisse, kui nad kriitikaga hakkama ei saa.“