FOTOD | Hambutu ja krimpsus Reet tehti muutumissaates 15 aastat nooremaks 

Reet ütles enne saadet: „Sisemuses tunnen ennast väga noorena, jalad liiguvad, täitsa normaalselt võin joosta, hüpata, karata, kui vaja. Ja mulle ei meeldi tädid, kes käivad tänaval, ise niisugused tigedad, torssis, torisevad iga asja peale, aga ma tahaks just naeratada, sellepärast ongi mul hambaid vaja!”

Reet esindab neid, kelle kohta öeldakse - vananev ja hambutu Eesti. Just selliseid tublisid inimesi, kes on oma elu pühendanud rasketest oludest hoolimata laste kasvatamisele ja enda elushoidmisele, vahendab TV3 PR- ja turundusspetsialist Kadi Poll saadetud pressiteates.

Reet on viie lapse ema ja üheksa lapse vanaema. Tugev ja tegus naine ka 67- aastaselt. Rõõmsameelne ja naeruhimuline, kuid võõraste ees ei naeratanud ta kunagi. Reet kartis ka seda, et sellise krimpsus ja hambutu välimusega peletab ta eemale kõik oma üheksa armsat lapselast. Pärast muutumist on ta nagu uus inimene! Vaata pilte ja imesta! Kes ei tahaks endale sellist vanaema?