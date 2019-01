Ken Saan: inimesed ei kaota telekanalite hääbumisega midagi, rahvale olekski parem, kui nad tervislikumaid hobisid leiaks 

Saani sõnul on tal teletöötajana põnev jälgida, kuidas ühe kanali muutumisega ka telemaastik muutumas on. Tema sõnul on telemaastik justkui baar, ning iga kanali juht baarmen, kes katsetab eetriprogrammi loomisel erinevate komponentidega – kui tuleb maitsev kokteil, joob telepublik seda hea meelega.