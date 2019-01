Krimpsus vanamemmest saab muutumissaates glamuurne daam 

Noorena peeti Reeta edukaks ja säravaks naiseks, kuid eluraskused räsisid tema välimust niivõrd, et talle hakkas tunduma, et lapsed ja lapselapsed juba häbenevad teda. Reet otsustas, et nii see elu enam jätkuda ei saa ja kandideeris muutumissaatesse, kirjutab TV3 PR- ja turundusspetsialist kadi Poll saadetud pressiteates.

Viie lapse ja üheksa lapselapse vanaema ei taha, et lapselapsed teda sellisena – hambutuna ja krimpsus – mäletama jääksid. Reet: „Ma ei julge peeglisse vaadata. Ja kui vaatan, siis issand, kui jube ma välja näen! Ma olen siin teinud neid selfisid ja ennast pildistanud ja vaatan, et püha jumal: kortsus ja hambutu ja jube. Ma ei taha ennast näha ja ma olen mõelnud, et need noored, kellega ma koos tööl olen, kuidas need mind välja kannatavad? Põhipaugu panid lapselapsed, et vanaema, millal sa ometi hambad suhu saad, nii et et jah, siis mul hakkas piinlik!”