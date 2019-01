Jevgeni Ossinovski helistas teda võllaga ähvardanud mehele ja sai jõhkralt sõimata: sa oledki haisev limukas ja kogu muusika! 

"Mina olen Jevgeni Ossinovski. Head uut aastat! Te kirjutasite minu Facebooki seinale eelmisel aastal kommentaari, mis kõlab niimoodi: "Odav, haisev, pasane limukas oled, Oss. Sinusugused riigireeturid lõpetavad võllas. Mida varem, seda parem." Mitmed inimesed on soovitanud, et peaksin käsitlema seda kui tapmisähvarust ja sellega tegelema selles võtmes. Mõtlesin, et räägiks teiega enne, et mida te sellega mõtlesite."