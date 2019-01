EESTIS ON SAGENENUD VIHAKÕNE: Kethi Uibomägi hoidis "Radaris" pisaraid tagasi, Kristel Aaslaid muretseb sõimajate laste pärast 

"Ühel hetkel see pahameel ja pettumus kasvab ja kasvab ning sul on seda süüdlast vaja. Need universaalsüüdlased on alati olemas, üldnimetus on poliitikud," seletas riigiteadlane Agu Uudelepp, miks just need teemad Eesti inimesi kõige enam kõnetavad.

Viha ja solvangud ei lange vaid pagulaste, poliitikute ja homoseksuaalide kaela. Rõvedustega loobitakse kõiki, kes vähegi avalikkuse tähelepanu all on. Sõim läheb hinge ka täisjõus meestele ja artistidele, kes on laval olnud aastakümneid.

"Sa lõpetad ära ülekande, võtad lahti arvuti ja vaatad, et sa oledki täiesti suvaline vend, tõmba üldse minema ja miks sa seda asja üldse teed. Sellist asja kohtab järjest enam. Neid unetuid öid on olnud selle pärast, et inimeste kriitika ei ole kriitika, vaid suvaline lahmimine," tunnistas ETV spordiajakirjanik Alvar Tiisler.

"Mis ma teen sellega, et ma olen loll, kole lehm? Mis kriitika see selline on, millega ma saaks midagi päriselt teha?" imestas meelelahutaja Kristel Aaslaid.

"Pidevalt käivad need kommentaarid, et miks sa ikkagi tisse endale ei pane... Kuidas sa julged olla artist, kui sul ei ole keha proportsioonis, et sul ei ole neid silikoone pandud?" rääkis laulja Kethi Uibomägi, kes tunnistas läbi pisarate, et säärased kommentaarid on mõjunud ka tema enesehinnangule.

"Esimesed korrad ma ikka hakkasin nutma. Eriti, kui see puudutas perekonda, kui keegi hakkas halvustama mu vanemaid või ütles, et ma olen sohilaps. See tegi mulle eriti haiget," meenutas elustiiliblogija Merilin Taimre.