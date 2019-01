Täna „Radari“ erisaates: Eesti on vihkamist täis! 

“On olnud olukord, kus ma ootasin bussi ja mingi vanem meesterahvas ütles mulle, et mine tagasi Aafrikasse, kust sa tulid, sest meil ei ole vaja neid pagulasi siia Eestisse. Selliseid asju on paar korda olnud juba ja jumala eest, see teeb haiget,” meenutab lauljatar Sissi Nylia Benita.

“Neid unetuid öid on olnud, sest inimeste kriitika ei ole kriitika vaid see on lihtsalt suvaline lahmimine,” kommenteerib ETV spordikommentaator Alvar Tiisler. Laulja ja näitleja Kristel Aaslaid lisab: “Mis ma teen sellega, et sa arvad, et ma olen loll ja kole lehm? Mis kriitika see on, millega ma saan päriselt ka midagi teha?”