Sandra Nurmsalu: olin varem see laulja, kes võis isegi oma nime ära unustada 

Enne lavale minekut oli Sandra kõrval olnud tollane "Eesti laulu" peaprodutsent Mart Normet ja 2009. aasta eurolaulu "Rändajad" autor Sven Lõhmus, kellel olevat Sandra sõnul suurem ärevus sees olnud. "Mina olin see, kes ütles, et kõik on hästi - rahunege."

Lauljanna rääkis, et tänu Eurovisionil osalemisega õnnestus tal lavanärvist vabaneda. "Ma tegin enne hästi palju tööd. Olin varasemalt see laulja, kes võis isegi oma nime ära unustada. See närv oli lihtsalt niivõrd suur." Prooviruumis võis kõik kenasti välja tulla. "Aga kui astusin lavale, siis toimus mingi must auk. Mul oli valida, kas lähen sinna musta auku, või teen enda närvi ja vaimse poolega tööd."

Sandra sai oma lavanärvist lahti hirmuga silmitsi seistes. "Kujutlesin seda hetke, tavaliselt enne magamaminekut, et astun sinna lavale. Kujutasin ette, kus on kaamerad, kuidas ma astun, mis on laulu esimene sõna. Ja mõnikord ei tulnudki mul see meelde. See hetk, millesse ma end kujutasin, oligi nii hirmus," lausus Sandra. Aga kui sa mängid kogu aeg seda läbi ja otsid neid kohti ja võimalusi, kuidas see hirm ära läheks. Kuidagi sedapidi seda töödeldes läks see üle."

Nurmsalu osales 2014. aastal "Eesti laulu" konkursil Sven Lõhmuse kirjutatud lauluga "Kui tuuled pöörduvad". Nüüd, viis aastat hiljem on laulja tagasi ning proovib õnne Priit Pajusaare looga "Soovide puu", mis on valitud "Eesti laulu" poolfinaali. 2009. aasta Eurovisionil saavutas Nurmsalu kuuenda koha.