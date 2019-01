Kasiinosõltuvusest vabanenud kitarrist Paul Neitsov: selle raha eest oleks saanud osta mitu korterit 

Selleks, et välja rabeleda ja aru saada, et tegu on probleemiga, läks mehel aega kolm aastat. "Mingi hetkeni elad nagu mingit varjuelu. On kaks isikut - üks, kes on lavainimene ja muusik, aga teiselt poolt tekib sinna kõrvale üks vaevatud monstrum, kes ei suuda teha õigel ajal õigeid valikuid."

Töökohustusi suutis muusik siiski täita. "Aga selliseid juhuseid oli, kus ma võisin kasiinos olla 12 tundi järjest," meenutas mees. "Kui sa satud sõltuvusse, siis raha ei mängi kasiino puhul rolli - sõltlane ei lähe sinna enam midagi võitma. Ilmselt on see mingi asja kompenseerimine." Paul ei tea, mida ta käis kasiinos asendamas. "Praegu ei ole mul üldse sellist tunnet, et peaksin oma elus midagi asendama. Aga tol korral oli ollukord oli suhteliselt masendav. Sain aru, et mingid psühholoogid ja terapeudid kedagi aidata ei saa. Psühholoogide meetodid on selle koha pealt liiga leebed, sest nad õigustavad tagasilööke liiga kergelt," arvab Neitsov. "Kui sõltlane, kes on väga sügavas jamas oma probleemiga ja läheb psühholoogi juurde, kes ütleb talle, et sellest ei ole midagi, kui sul tuleb tagasilööke. Et see on väga normaalne." Paul arvab, et jyu kogu aeg mõelda, et tagasilöögid on andestatavad, siis saab sõltuvusest lahti saamine väga keeruline olema.

Ühel hetkel tegi Paul otsuse, et tagasilööke ei anna ta endale kunagi enam andeks. "See viis mind selle otsuseni. Ma suudan nii mõelda ja praegu tunnen, et olen vaba."

Selleks otsuse vastuvõtmiseksk pidi kitarrist leidma kellegi usaldusväärse, kes annaks talle piisavalt motivatsiooni. "See oli üks peretuttav, kes ise on olnud selle probleemiga minevikus väga suures jamas. Ta jagas oma kindlat veendumust, et ainuke viis kasiinosõltuvusest pääsemiseks on teha kindel otsus seda enam mitte teha."

Paul on selles osas võtnud vastu kindla otsuse ka siis, kui elus oleks raskemad perioodid. Kasiinokeeld mehe sõnul sõltlast ei aita, kuna siis leiab selline inimene lahenduse lähiriikidest. "Lätis ei ole sellist asja olemas nagu kasiinokeeld."

Paul arvab, et kui see periood oleks tema elust jäänud eemale, oleks selle raha eest saanud osta mitu korterit.