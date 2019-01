Raivo Suviste: reklaami müük telekanalitesse on oma aja ära elanud 

„Noh, eks ma peame lähtuma nendest oludest, kus me elame. Me ei saa ennast võrrelda Ameerika Ühendriikide või teiste suurte riikidega, aga arvan, et kokkuvõttes võib nelja miinuse ära panna, arenguruumi on küll,” hindab teleprodutsent seriaalimaastikku.

Suviste sõnul on probleem teleprogrammis, mitte ainult seriaalides. „Niisugust Youtube’i-laadset jututuba jõuab ikka üleval hoida, aga probleem on kallimas teleprogrammis. Kuidas seda rahastada? Riiklikul televisioonil on see selge, see tuleb riigieelarvest. Aga selline reklaami müük on lihtsalt oma aja ära elanud. Neid kümneminutilisi reklaamiplokke ei nähta enam, need on pikad, ja need, kes on ka telerite läheduses, teevad kõike muud," selgitab Suviste tekkinud probleemi.