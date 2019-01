Anu Saagimi valimislubadus: ma hävitan supermarketid – need on saatanast! 

„Ma ei ole see poliitbroiler, kellel on vaja kuulsust, au, võimu, raha ja neid muid perverssusi.“ Anu rääkis, et iga hinna eest ta riigikokku saama ei pea, kuid siiski on tal mõned muudatuste plaanid ees: „Vaadake mind: te ei oska öelda, kui vana ma olen, aga ma näen suurepärane välja. Aga see on juhtunud seetõttu, et olengi hakanud tervislikult mõtlema, sööma, toituma, käituma. Ma armastan loodust üle kõige. Väärtushinnangud on totaalselt muutunud.“

Saagim on ärritunud, et tervislik toitumine Eestis nii kallis on. „Mind ärritab see, et kui ma tahan terve olla ja lähengi ostan sellest „rohelisest poest“ seda toitu, siis on see nii meeletult kallis. Ma näen seda oma rahakotis, mis läheb aina kitsamaks ja kitsamaks. See paneb mõtlema, et ma ise tahan terve olla, aga mulle ei anta seda võimalust. Mind sunnitakse ostma Rimist, Maximast, Selverist saasta. Ma ei taha seda teha.“ Anu lausus saates emotsionaalselt, et lahendus on supermarkeetite hävitamine. „Ma hävitan nad, sest need on saatanast.“