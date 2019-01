Miks Epp Kärsin telesaatest välja jäi?

„See on mulle täiesti arusaamatu,” on Kärsin nõutu. „Mulle tundub, et survestamine toimus kusagilt kõrgemalt poolt. Kas siis ministeeriumi tasandilt või kellegi poolt, kes saates osales. See inimene, kes helistas, oli kõigest sõnumitooja. Ta tundis ennast väga ebamugavalt, et pidi mulle sellise teate edasi andma. Korraldus tuli kusagilt kõrgemalt,” sõnab Kärsin. „Ütlesin, et lähen ikkagi, sest meil on ühiskonnas suur elevant keset tuba, aga me ei räägi sellest.”