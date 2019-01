VIDEO | Toomas Edur sai Estoniast 50. sünnipäevaks lõppeva lepingu: natuke võiks veel jätkata, mul on, mida anda 

Balletikarjäär on viinud Eduri peaaegu ümber terve maailma. Ta tantsis sellistel kuulsatel lavadel nagu Londoni Royal Albert Hall ning Milano La Scala. Toomas ise nimekaid saale üle ei tähtsusta, öeldes, et andis endast alati maksimumi. "Üks direktor ütles mulle, et tantsin nagu oleksin Metropolitan Operas. Mõni haltuuratseb, mõni tantsija saab kuulsaks ja siis valib, kus tantsib. Mulle sellised asjad ei meeldi, andsin igal pool maksimumi."

2004. aastal esines Edur Tokyos, kui keset esinemist rebenes tema Achilleuse kõõlus. Enne seda oli ta hambad ristis tantsinud juba poolteist aastat. "Tunne oli selline, et põrandasse tekkis auk. Dirigent ütles, et ta kuulis, kuidas plõks käis. Kartsin, et ma ei saagi lavale tagasi." Küll aga tehti Toomasele Inglismaal operatsioon ning kuigi jalg ei olnud enam sama, sai ta veel viis aastat laval tantsida.

Praegune aasta jääb Toomas Edurile Estonias aga viimaseks, sest tema leping lõppeb. Küll aga tunnistab ta, et oleks tahtnud jätkata. "Võiks veel natuke. Mul on, mida anda. Mul on hea meel, et kõik oli. Mõnes mõttes on kahju, aga mul on hea meel, et Aivar Mäe andis mulle võimaluse siia tulla."