ENNE JA PÄRAST FOTOD | Muutumissaates näol olnud tulemärkidest vabanenud Ave: mul on nüüd enesekindlust, et elus edasi pürgida 

Olenemata keerulisest ja valulikust protsessist, on Ave tulemusega väga rahul. „Mu lastel on väga hea meel ja muidugi pereliikmetele jaoks, kes teadsid, et ma saatesse lähen, oli see ka väga suur rõõm. Nad olid igati mulle väga toeks.”

Ave sõnul seda muret ei ole, et tema kaks tütart teda nüüd pärast suurt välimuse muutust ära ei tunneks. „Tütred olid kogu aeg mu kõrval, nägid muutumist iga päev pealt. Neil oli suur rõõm, et ema unistus täitus lõpuks. Tütred olid väga tänulikud, et naeratus ema näole tagasi tuli,” ütleb Ave heldinult.

Kui nägu katvatest laikudest midagi ka nii-öelda kasu oli, siis seda, et tänu nendele on Avel kogemus, millega ta saab aidata oma kaht tütart – aidata neil mõista teistsuguseid inimesi. „Ma olen suutnud neile olla rohkem toeks, kui neil on näiteks koolis teiste lastega probleeme olnud. Olen osanud anda nõu, kuidas käituda, kui keegi on klassis teistsugune.“

Lisaks suurele muutusele väliselt on Ave läbinud ka sisemise muutuse, mis vaat, et tähtsamgi on. „Kõige suurem muudatus pärast kõike on see, et minu enesekindlus on kõvasti tõusnud ja olen kindlasti oma olemuselt rõõmsam,” kinnitab ta.