Saates „Minu imeline muutumine" saab abi Ave, kes kannab näos tulemärke

Ave muutumissaates TV3

Täna õhtul jõuab TV3 ekraanile „Minu imeline muutumine“ teine episood, mille peategelaseks on 40-aastane Ave. Naine on proovinud sellega, et tema näos on tulemärgid, aastakümneid leppida, kuid terve elu inimeste pilke taluda ja uskuda, et tõeline armastus on just nende lillakate laikude pärast leidmata, on tema jaoks olnud liiga raskeks koormaks.