Venemaa talendisaate poolfinaali ukse taha jäänud Uku Suviste: pöidlaga kahjuks hääletada ei saa 

Uku laul „Pretty Little Liar“ on valitud „Eesti laulu“ 24 poolfinalisti hulka ning laulja astub üles teises poolfinaalis, mis toimub 2. vebruaril Tartus. Kuigi kuulus euroblogi Wiwibloggs ennustab Uku Suviste laulule „Pretty Little Liar“ kohta finaalis, uuris saatejuht Katrin Viirpalu lauljalt, kas ta suhtuks sama rahulikult nagu Venemaa talendisaatest väljakukkumisse, kui ei peaks saama „Eesti laulu“ finaali. „Kui ma finaali saan, siis katsun samamoodi jääda rahulikuks. Ega liigne närvitsemine ei aitaks,“ arvas Uku.