Jaanus Nõgisto tütar Roosi Natali on Ameerika filmis peaosatäitja - isa sai asjast teada alles filmivõtete ajal 

Natali Roosi rääkis saates, et kuigi tahe ja vastupidavus murrab barjääre, on balletitantsija puhul oluline ka välimus "Isegi kõrvakuju vaadatakse üle. Need kleebitakse ära, kui on liiga väljas." Neiu rääkis, et tema on sündinud selliste labajaladega, mis ei ole mõeldud tantsimise jaoks.

See, et filmist sündis nii suur asi, on neiu jaoks suur üllatus. "Tegijad planeerisid alguses dokumentaalfilmi, mis oli saanud mängufilmiks."

Tom Lowe oli tulnud võttegrupiga tagasi Eestisse, et Roosit filmida. Neiu rolliks on filmis Aja ja mälestuse jumalanna. "Lõin mälestusi, mida inimestele pakkuda. Ma ei oleks arvanud, et mul on nii kandev roll," rääkis Roosi pärast esilinastust.

Kõige suuremaks väljakutseks oli Roosi Natali jaoks varvaskingadega liival tantsimine. Filmivõtete ajal muusikat ei kasutatud. "Öeldi, et mine improviseeri. Tantsida on mõnus, vabas looduses on see teine tunne. Võibolla on seal parem - saad aru, kes sa tantsijana oled."

Roosi Natali selgitas, et vanematele ta ei rääkinud filmivõtetest, kuna talle meeldib asjad lõpuni viia ja alles siis teistele teada anda.

"Kahtlemata on isal tore ja meeldiv vaadata, et tema järeltulijal on osa maailma haaravas projektis," tunnistab Jaanus.