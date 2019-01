Täna „Radaris“: Eesti noor balletitantsija on pääsenud Ameerika filmimaailma 

Üheksa aastat oma uriini joonud mees väidab, et pole kordagi haige olnud. Tiit Võsal avastati pahaloomuline eesnäärme kasvaja. Mees keeldus aga ametlikust ravist ja otsustas hakata tegelema uriiniteraapiaga. “Seda on juua ainult esimene kord imelik. Pärast jood nagu mahla,” räägib Võsa sellest, kuidas uriin maitseb.

„Radar“ avastas režissööri ja muusiku Jaanus Nõgisto baleriinist tütre maailma suurfilmist. 18-aastane Tallinna balletikooli õpilane ning tõusev filmistaar Roosi Natali Nõgisto on üks peaosatäitja Ameerika filmis “Ärkamine”. “See film oli just see mis mind “üles äratas ja reaalsusesse tõi,” tunnistab noor tantsija Roosi Natali Nõgisto. “Suur kaamera pandi ette, mine nüüd improviseeri,“ meenutab Roosi filmivõtteid. Nõgisto tütar sai oma filmirolli tegelikust ulatusest teada alles esilinastusel.

Eesti üks edukamaid ja lootustandvamaid Downi sündroomiga ujujaid on 19-aastane Maria Rein. Ta on koju toonud medaleid võistlustelt üle maailma, tõusnud Euroopa meistriks ja maailmarekordi omanikuks. Selle kõige eest on tema vanemad aga pidanud Eesti suurimale paraujujate spordiklubile Meduus mitu tuhat eurot maksma. “Süsteem on selline, mis lubab ära kasutada riigi raha ja seda puuetega inimeste varjus,” on ujuja ema Marika Lass nördinud. Tema sõnul on spordiklubi Meduus varjanud pere eest võistlusteks mõeldud riigitoetuseid ja neilt alusetult raha võtnud.