Eesti staarid räägivad „Radari” erisaates vihkamisest. Sissi Nylia Benita: mulle on öeldud, et mine tagasi Aafrikasse 

„Asjad, mida ei kõlvanud varem teha, mis oli selgelt moraalihariduse ja kultuuri küsimus, mille kohta me ütlesime, et nii ei tehta, isegi häbeneti kui sa nii rääkisid ja need sõnad kuskilt välja tulid, et sa nii rääkisid - kõik see, mida ühiskond varem halvaks pani, on nüüd muutunud justkui aktsepteeritavaks,” iseloomustab suhtluskultuuri muutust Risti koguduse õpetaja Annika Laats saate peatoimetaja Kärt Anvelti saadetud pressiteates.

„Pidevalt ju käivad kommentaarid, et miks sa ikkagi tisse endale ei pane, kuidas sa julged olla artist, kui sul ei ole keha proportsioonis,” räägib tüdrukutebändist La La Ladies tuntud Kethi Uibomägi tema kohta kirjutatud õelatest kommentaaridest.

„Neid unetuid öid on olnud, sest inimeste kriitika ei ole kriitika vaid see on lihtsalt suvaline lahmimine,” kommenteerib ETV spordikommentaator Alvar Tiisler. Laulja ja näitleja Kristel Aaslaid lisab: „Mis ma teen sellega, et sa arvad, et ma olen loll ja kole lehm? Mis kriitika see on, millega ma saan päriselt ka midagi teha?”

„On olnud olukord, kus ma ootasin bussi ja mingi vanem meesterahvas ütles mulle, et mine tagasi Aafrikasse, kust sa tulid, sest meil ei ole vaja neid pagulasi siia Eestisse. Selliseid asju on paar korda olnud juba ja jumala eest, see teeb haiget,” meenutab lauljatar Sissi Nylia Benita.

Lisaks avaliku elu tegelastele arutavad saates psühholoog Avo-Rein Tereping ja riigiteadlane Agu Uudelepp, mis ajendil inimesed õelaid kommentaare kirjutavad ja kuidas sotsiaalmeedia on loonud võimaluse grupiviisiliselt ning tagajärgedele mõtlemata end teiste peal välja elada. „See on nagu meeleavaldusel, et inimesed käituvad nii nagu nad üksinda olles või väiksemas seltskonnas ei käituks. Samamoodi grupid Facebookis, kus sind ümbritsev mass annab sulle tegelikult anonüümsuse,” analüüsib Uudelepp.

Saates saab näha Facebookis levivat vihakõnet Eesti poliitikas kõige tugevamini vastanduvate sotsiaaldemokraatide ja rahvuskonservatiivide näitel. „Radar” püüab saada ka ühendust inimestega, kes sotsiaalmeedias teiste solvamisega ja vihale õhutamisega silma on paistnud, et anda neile võimalus oma teguviisi selgitada.