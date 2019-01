OTSEVIDEO | Raivo Suviste: Eesti seriaal on tupikteel. Sõltume kanalite tellimustest: üks kanal paneb pillid kotti, siis sinna seriaale ei jää

Raivo Suviste: Eesti seriaal on tupikteel. Me sõltume kanalite tellimustest, üks kanal paneb pillid kotti, siis sinna seriaale ei jää. Telemaastik muutub, see tähendab, et õhku tulistatud reklaamisadu tulevikus ei toimi. Ka Netflixi taolist süsteemi ei saa eesti turule kunagi tulla, sest meil ei ole kedagi, kes suudaks seda kinni maksta, just eesti keeles. Baasi kohapealt on see põhiprobleem, kuidas me hakkame edasi minema, kallemaid seriaale saabki teha ainult nii, et iga saja aasta tagant tehakse üks „Pank“ ja teised vaatavad pealt. Iga asi algab loost, ka kanalit juhtinud inimesed tõdevad, et heade lugude leidmine on palju suurem probleem, kui hommikul nimetatud probleemid ümbrikupalkadega või stsenaristidega.

Toomas Kirss: Tegelik olukord on naljakas. Kui meil on 100 seriaalikirjutajat, filmitegijat, muusikakirjutajat… meid on miljon – me peaks olema väga õnnelikud, kui meil on paar-kolm head seriaalikirjutajat- ja tegijat, filmitegijat. Andekate inimeste hulk on tegelikult piiratud, selles ongi probleem. Kui kirjutataks normaalseid lugusid, siis neid ka tehakse. Kui mina olen oma reality või seriaaliideedega kanalite juurde, siis mulle on alati antud roheline tuli. Kõik algab heast kirjutajast. Hargla on kindlasti hea romaanikirjutaja, aga kirjutada telestsenaariumit, tulemus ongi käes, et seda ei vaadata, seda on keeruline teha ja mõttetu vaadata. Hargla kirjutagu „Melchorit“ edasi, öelda, et teletegijad ei oska tema kirjutatust teha šedöövrit, on vale. Stsenaariumi puhul peab hakkama pilt jooksma. Mingid inimesed, kes on kirjutanud ühe või kaks sarja, võtavad kätte ja hakkavad õpetama, kuidas kirjutada. Ei ole võimalik õpetada seriaali kirjutama, see kas tuleb või ei. Tuleb leida inimene, kes oskab kirjutada. Kirjutajaid kahjuks on vähe, kui on hea idee ja kihvt asi, jutt, et kanalid ja juhid suunavad, on õige, aga nad ei ütle ette, kuidas tegema peab – et on vaja teha kaubanduskeskuses, sest meil on sisuturundust vaja teha. See on absurd.

Urmas Eero Liiv: See, et telekanal üldse ei suuna, on ka vale jutt. Juhtub sedagi, et kanal ütleb, et viime seriaalis näitlejate arvu kriitilise piirini. Telekanali tellimus on tihti palju madalam, kui paljudel Netflixi vaatavatel inimestel. Välismaistest sarjadest näitab ETV2 „Kaardimaja“, aga fänne Eestis sellel ei ole. Fännid on vaid teie tuttavate seas. Kommertsmeediast rääkides: seda vaatavadki kriitiline mass inimesi ja seda peabki tegema kriitiliselt odavalt. Kõrgematest eesmärkidest lähtumine ei ole hästi lõppenud. Igapäevaselt me ei tee kunstiliselt kõrgelt seriaali, sest siiani on olnud see surmatee. Me tahame töötavat asja, Kirss ja Suviste on siiani suutnud seda hästi toota. Aga varsti te olete plindris oma vanade mustritega, sest vaatajaid enam need ei huvita. Kanal 2-s toimuvad praegu suured muutused, aga vaatajanumbrid ei ole üldsegi halvad. Järelikult see praegu neil kuidagi töötab ja see ei maksa tõesti mitte midagi. Kanal 2 nende paari imeliku asjaga on TV3-st mõnes sihtrühmas jõhkralt mööda purjetanud.

Martin Korjus: olukord on s*tt jah. Kuigi tegelikult pole meie seriaalitegijatel ju viga midagi. Minu kui režissööri unelm oleks see, et aega oleks rohkem sarja toota, kahe nädala asemel pool aastat oleks aega. Mina ei ole kunagi teinud sarja, mis oleks enne eetrisse minekut valmis saanud. Telekanal vaatab iga hooaja eel, mida teha saab, mis võimalused on rahaliselt.

Paul Aguraiuja: Meie oleme valinud teistsuguse mudeli, mida „Panga“ peal katsetasime. Lähiriikides telekanalitel jääb ka raha vähemaks, aga neil on siiski sada korda rohkem raha kui meil. Ma väga loodan, et Eestis tuleks aina rohkem sarjategijaid, kes ei näe sihtturuna Eestit, vaid välisriike. Kui ajame taga seriaale, mis haaraks suurt telepublikult, siis saab teha nišiasju, sest ka seal on mikroskoopiline sihtgrupp sadu korda suurem, kui Eestis meeletu mass.