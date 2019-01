OTSEVIDEO | Gert Kiiler: seriaalide kvaliteet kannatab raha- ja ajapuuduse all 

Kui alustasin kirjutamist ja õpikut polnud, võtsin oma lemmiksarja „Sõbrad“ ja kirjutasin neli osa lihtsalt maha. Üritasin selgeks teha, kuidas see kirjutatud on. Tuli välja, et see tekst polnud üldse nii naljakas, kui ekraanil. See tähendab, et ekraanil paneb teksti elama näitleja. Ekraanil meil on seda vähe, mitte, et näitlejad oleks andetud, lihtsalt pole aega lihvida. Vaatajat see ei huvita, tema mõtleb, et ameerika omas on jube täpne, miks meil seda pole?

Ma ei ole olnud ühelgi võttel, kus me ei jääks ajahätta. Kui tahaks midagi lihvida, siis tegevprodutsent ütleb, et ühel hetkel peab tehnika tagasi olema…Viivitused võivad tulla tekstikomistustest ja juhtuvadki need asjad, mis stsenaristi kurvaks teevad – kõik on nagu tehtud, režissööri jaoks on duublid olemas, aga kui montaažiks läheb, on stsenarist jälle asjast kõrval ja seal võib juhtuda, et sisu poolest läheb vigane asi eetrisse, sest monteerija ei jälgi teksti. Tema vaatab pildiliselt kõige täpsemat duublit.

Meil oleks vaja inimest, kes on tekstiraamatuga kogu aeg võttel kohal, ajab sõna-sõnalt järge, ta võib võtte peatada ja öelda, et siin oli eksimus ja teha uuesti. Aga jällegi aeg…ma olen näinud, et midagi läheb valesti ja ma ei julge midagi öelda, sest ajahädas oleme niigi.

Ühes episoodis kasutatavate näitlejate arv on piiratud, aga vahel tahetakse uhkemat asja teha, kus on rohkem tegelasi ja keerukamaid sündmuseid, ja ajad eelarve lõhki. See tähendab, et tuleb kuskilt vähemaks võtta. Kogu aeg peab mõtlema, kuidas väljamõeldud stsenaarium klapitada, et oleks võimalikult vähe võttekohti ja tegelasi, sest muidu on aja ja rahakadu suur. „ENSV“ puhul mulle öeldi hooaja lõpus, et tohid kasutada ainult nelja näitlejat kuue-seitsme asemel.

Kuna näitlejate arv on piiratud ja tasu saadakse osa pealt, on raske tuua sisse inimest, kel on näiteks ainult üks repliik, ütleks ühe püandi. Režissöörile ei saa öelda, et maksa talle nüüd selle eest tasu. Välja minnes tuleks kirjutada paar stseeni, sest mis me selle ühe pärast välja võttele läheme.

Stsenaariumit tuleb jälle ka muuta siis, kui mõni näitleja on filmivõtetel ja režissöör ütleb, et ära talle praegu kirjuta. Tuleb jälle valedele asjadele keskenduda ja mööndusi teha stsenaariumis.

Ka stsenaristid peavad mitut tööd korraga tegema, ühe stsenaariumi kirjutamisega ära ei ela. Pealegi, raha ei saa siis kui üks osa ära kirjutatud, vaid siis, kui seriaal eetris on.