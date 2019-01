Erki Savisaar oma isast tehtud dokumentaalsaadet heaks ei kiida: see, mis toimub minu isa ümber, on absurdne 

“Ei, ma ei ole seda saadet näinud,” tunnistas ta. “Sel ajal, kui see saade esimest korda eetris oli, ei olnud see võimalik ja järelvaatamisse ei ole ma ka jõudnud.”

Erki sõnul ei olnud see tema pere ühine otsus, et nemad dokumentaalsaates sõna ei võta, õigemini ei võetud temaga “Pealtnägija” meeskonnast ühendustki. “Minu käest ei küsitud selles osas midagi, ega palutud,” kinnitab ta.

Siiski on mehel saate kohta tugev arvamus. “Kui räägime õiglasest riigist, siis sellest seisukohast, mis toimub minu isa ümber, on absurdne. Selliseid asju ei tohiks olla ühe Eesti taasiseseivumise võitleja ümber,” ütles ta. “Kogu aeg püütakse teda näidata antikangelasena. Kogu aeg sellise konfliktiga. Siin on üksjagu mõtlemisainet, kuidas väärtustada seda, mille ta tegelikult Eestile välja võitles,” sõnas Savisaar.