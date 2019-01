Eesti Indrek Treufeldt: „Vabadussõjaga sai meie väetist väikeriigist kõndija.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga:

VABADUSSÕJAGA SEOTUD: „Ka minu vanaonu võitles Vabadussõjas. Ta lõi kaasa ka võitluses landesveeri vastu ning kuumades Narva lahingutes, kus kära olla päris kõva olnud,“ räägib 16osalise dokumentaalsarja saatejuht ja üks autoritest Indrek Treufeldt. ERR

„Aastase lapse isana näen, et sünd on eeskätt suur algus. Pärast sündi on laps veel pikka aega üsna saamatu ja väeti. Ühel hetkel õpib ta aga kõndima. Nii on Eesti ajaloos samuti. Iseseisvuse väljakuulutamisel 24. veebruaril 1918 oli riik üsna väeti. Vabadussõda võiks tinglikult võrrelda kõndimaõppimisega,“ toob paralleele eile ETV ekraanil alustanud uue dokumentaalsarja „Vabaduse lugu“ üks kahest autorist Indrek Treufeldt.