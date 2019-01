Eestis elavate moslemite elu jäädvustanud dokumentaalfotograaf Annika Haas koges ühe mosleminoormehe poolt ahistamist 

“Ma ikkagi arvan, et see on selline noorte meeste teema, kes ei ole elus endale kohta leidnud ja loodavad kergemat ära elamist kuskil mujal. Seesama mugavuspagulane, kes nüüd on ära saadetud, nägi, et mina olen temast nii siiralt huvitatud kui inimesest, ta tõlgendas seda enda jaoks valesti, ta tõlgendas seda huvi tema kui mehe vastu. Ja ta tegi mulle ettepaneku, kas ma ei taha tema kaasaks saada,” rääkis Haas saates “Hommik Anuga”.

"Minul see soov puudus, kuna ta ei saanud seda, mida tema tahtis, siis ta hakkas mind ähvardama. Ütles, et ta teab küll, kus ma elan ja saatis mitmetähenduslikke sõnumeid. Ma pidin pöörduma oma kontaktisikute poole moslemikogukonnas ja rääkima olukorrast. Nad rahustasid mu maha ja ütlesid, et on ka teistel temaga selliseid probleeme olnud, aga nad rahustasid, et ta tegudeni ei jõua. Nad lubasid temaga rääkida sel teemal ja pärast seda ta enam minuga halvasti ei käitunud," rahustas ta.