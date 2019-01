Uku Suvistet "Golosi" finaalist eemale jäämine ei morjenda: "Golosi" võitjatest ei teata mujal maailmas nagunii mitte midagi

“Mis puudutab lugude valikut, siis minu valitud oli mu viimane lugu “Raise Me Up”, mul on hea meel, et ma sain seda teha poolfinaalis ja see jäi mu viimaseks. Kõik pingutavad maksimaalselt, et saada edasi, eriti saate lõpupoole,” nendib ta.

“Seda ei julge lubada, ma arvan, et Jaak Joala on endiselt väga suur ja tähtis nimi vene publiku jaoks. Pigem tekib küsimus, kas ma suudaks nii veenvalt teda esitada, et saaks edasi,” vastas Uku. “Kui me valisime mulle veerandfinaali lugu, mul oli kaks konkurenti, kes olid minu enda tiimis, üks neist laulis Alla Pugatšova parimat lugu ja teine tenorite suurimat leivanumbrit. Mina laulsin ka enda arvates toredat lugu “Ketsid” vene keeles. Kas see töötas, mõne jaoks võib-olla, mõne jaoks mitte. Edasi ma sain,” lisab ta.

Vene telesaates osalemine tegi oluliselt paremaks ka Suviste vene keeleoskust. “Aina paremaks läheb iga päevaga, halvemaks ei ole läinud. Kui kolm kuud aktiivselt koha peal olla ja tõlki mul kaasas ei olnud. Töökeel oli vene keel, pidi aru saama, mida proovis teed ja emotsionaalsel tasandil end väljendada,” tõdeb ta.

Praegu on Suviste plaan pühenduda “Eesti laulule” ning Venemaal ta kohe aktiivselt tegutsema ei hakka. Suviste sõnul ei eelda ta nüüd saates osalemise tõttu Venemaal või mujal suurt edu. ““Golosi” kohta, ma ei tea, kes selle nalja välja mõtles, aga selle kohta on olnud nali, et mitte üheski võitjast ei tea mitte keegi mitte midagi. Olgugi, et neil on suured lepingud tehtud. Loomulikult midagi teatakse, paljud on tublilt välja ujunud, ka muude kohtade saavutajad,” ütleb ta.

Suureks toetajaks on tal siiani tema saate mentor Ani Lorak. Meeldejääva esinemisena jääb Suvistele meelde ka Lorakiga vene aastavahetuse saates esinemine. “Me esinesime Aniga koos Kremlis, sealt, kust need ööbikud tulevad. Võib mind ka kutsuda Kremli ööbikuks. Oli tõesti suur hetk. See oli esinemine, kus ma tundsin, et siin pean tegema küll maksimumi,” tunnistab ta.