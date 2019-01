GRAAFIK | Presidendi aastavahetuse kõne vaatajate arv on drastiliselt langenud, tänavu oli see madalaim 

Kui 15 aastat tagasi vaatas presidendi aastavahetuse kõnet 567 inimest, siis täna on numbrid teised. Kantar Emori Balti regiooni juhi Margo Veskimäe sõnul on üheks põhjuseks kindlasti ka see, et näiteks venekeelsed kanalid ei kanna seda enam üle. Eelmisel aastal näitas kõnet ka ETV+, mis suunatud just venekeelsele vaatajale, kuid sel aastal seda ei näidatud.