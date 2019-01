Indrek Hargla: loobusin seriaalide kirjutamisest, sest pooled tegijad on amatöörid ja lavastajad saamatud 

Mehe sõnul ei peitud probleem väikestes tasudes, vaid eesti seriaalide halvas kvaliteedis. “Esialgne huvi ja motivatsioon teha midagi uut on kadunud, sest telemaastikul valitseb vahendite puudus ja režissööride mentaliteet, et eks kohapeal vaatame, mis saab,” ütleb ta.

Hargla sõnul pole ta olnud rahul ühegi sarja teostusega. “Lõppkvaliteet on jäänud kas tehnilise ressursi taha, lavastaja on olnud lihtsalt saamatu ja võtab platsil õiguse hakata käsikirja ümber tegema. Ma ei tea – ehk on neile õpetatud, et lavastaja on suur kunstnik ja stsenarist on mingi käsitööline,” nendib ta.