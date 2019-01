ETV ekraanil hakkab kaasa tegema ka Reet Linna lapsepalps! 

Kaspar Kalle kinnitas „Ringvaates”, et uue väljakutse tõttu on tal väike pinge peal. “Nii suur eeskuju on ette pandud, siis pean ikkagi samal tasemel olema, lisas ta.

Reet Linna sõnul ei ole tema sellega kuidagi seotud. „Ta ütles mulle ükskord, et tead, koolis õpetaja ütles, et tuleb üks noortesaade ja mine proovi koos sõbraga koos, rohkem ma ei teadnud midagi,” ütles ta ja kinnitas, et tal on Kaspariga väga tore ja soe side.