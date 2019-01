Margna ja Jõekalda kolivadki TV3 eetrisse! 

“Need kaks, eriti, mis puudutab Kristjanit, kindlasti tööta ei jää. Teet on rohkem firmaomanik, temal on kindlasti keerulisem. Nad on aastaid koos töötanud ja sellist duot, kus niivõrd efektselt kahe mehe tiim töötab, ma ei tea ühtegi teist näidet Eestis. Ma loodan, et neil läheb hästi, et konkurendi närv ütleb üles ja võtab nad tööle, või tellib saateid. Või isegi rahvusringhääling tunneb nende vastu huvi. Aga mõne nõrgema teletalendiga võib küll juhtuda see, et võib edaspidi õhtuid juhtida,” rääkis Pihel.