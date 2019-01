Kanal 2 oli eelmisel aastal Eesti vaadatuim kommertskanal 

Fakti kinnitas ka Margo Veskimägi Kantar EMORist. Mehe sõnul tegid nad EMORis Õhtulehe palvel arvutuse ning saavad kinnitada, et Kanal 2 pressiteates väidetu vastab tõele: Kanal 2 oli kommertskanalitest eelmisel aastal vaatamisajalt esimene.

Veskimäe sõnul on TV3 mingites sihtrühmades küll Kanal 2-st vaadatavuselt ees, kuid kokkuvõtvalt juhib Kanal 2. Kuigi Kanal 2 on vaadatuim kommertskanalitest, on Eesti kanalitest vaadatuim siiski ETV.