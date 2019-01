ARVUSTUS | „Paljas Porgand Itaalias“ on järjekordne näide, et kvaliteet ei huvita Kanal 2-te enam karvavõrdki 

Kõige ilmselgem on see Kanal 2 puhul, kes on uusaastalubaduseks võtnud vist kõikide kodumaiste sotsiaalmeediastaaride ärakasutamise, sest mitte ainult ei jõua meieni juba (eelkõige negatiivseid) kirgi kütnud „Hensugusta show“, vaid nüüdseks on teledebüüdi teinud ka Eesti tuntuim terviseblogija Paljas Porgand.

Saade „Paljas Porgand Itaalias“ vaatleb, kuidas Merilin Taimre koos oma kallima Roomet Poomiga Itaalias reisib. Debüütsaade kestis umbes 20 minutit, reaalset turismi oli seal aga umbes viieka jagu. Selle asemel saame näha, kuidas Merilin ja Roomet lennukit ootavad, lennujaamast vett ostavad, autot rendivad, McDonalds'is burgerit söövad, jäätist söövad, porgandit söövad ja kurdavad, et nad ei saa tervislikult süüa, sest nende ajutises elupaigas pole pliiti.

No ja siis korra käiakse mingis linnuses. Häda tegemas. Põie tühjendamisest räägitakse muide kahel erineval korral.

Paneb imestama, kuidas niivõrd sisutühjast materjalist suudeti 20-minutiline saade kokku panna. Ma saan aru, et tüüpilises videoblogi võtmes üles võetud materjali tootmine on Kanal 2 jaoks jõhkralt odav. Mis viga on igale poole hiljem toppida hasthtag see ja hashtag too, vahele paar „naljakat“ pilti kah ja ongi asi ahjusoe ning paras teleekraanile lükata.

Kahjuks on kogu produkt ääretult leige ja tekib küsimus – kui sa ei ole Palja Porgandi fänn... siis mida kuradit see saade sulle pakub?