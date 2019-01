GALERII | Alustab uus reisisari ligipääsmatul Kamtšatka poolsaarel  

Seni on eestlased seal käinud peamiselt loodusekspeditsioonidel ning kala- ja jahiretkedel. Lummava maastikuga Kamtšatka poolsaarele ei vii ühtegi teed ja seekord peab reisiseltskond hakkama saama kohapealt renditud maastikusõidukitega. Tulemägesid ja metsikuid jõgesid täis maastik on aga niivõrd ligipääsmatu, et liikuda tuleb ka jala, mootorsaanide ja jahtidega ning ööbida telkides, millele lisab ärevust teadmine, et Kamtšatkal elab ca 12000 pruunkaru.