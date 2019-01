Kvaliteetsem ja huvitavam: kas Kärmas tegi Savisaare-saatega Kersnale ära?  

Olen Vahur Kersna saate järel maha jahtudes välja nuputanud, miks ta enda saate Evelin Ilvesest tolle skandaalse pepustseeniga lõpetama pidi - sest muidu ei oleks tema saatest hiljem ju midagi räägitud! Küll vana kaval rebane aimas seda. Uut infot tema saatest ju välja ei tulnud, midagi teravat ega erakordset ei öeldud. Kärmasel ehk ei ole tagumikku vajagi? Ta ehk teeb lihtsalt infoküllasema ja teravama saate? Nii ma kolmapäeva õhtul teleka ette istudes lootsin.

Kas me ei räägigi enam elavast inimesest?

Küll ei teki ilmselt küsimust, kumb saade on maksumaksja rahast elava ERRi eetris olulisem - kas Evelin Ilves või Edgar Savisaar? Teiste sõnadega: kas eksmehe positsiooni kaudu kuulsaks saanud naine, kellele on raske omistada isiklikke saavutusi, mis oleks eesti rahvale kuidagi püsivalt olulised, või staažikas poliitik, Rahvarinde asutaja ja Eesti ühe kaalukama erakonna kauaaegne juht? Savisaare elu dokumenteerimine lapsepõlvest poliitikutee alguseni, lindiskandaalist kuni “mustade” annetuste ja languseni on oluline kas või järeltuleva põlve jaoks. Noored võivad teda ebaõiglaselt pidadagi vaid selleks klounilaadseks tegelaseks, kellena tundus Savisaart tema poliitikutee lõpuaastail.

Tööd oli saatega tehtud palju, allikad olid autoritel paremini valitud ja kaalukamad kui Kersnal. Sõna said kõik isikud, keda olen vana uudisteajakirjanikuna harjunud automaatselt Savisaare nimega seostama - vanad võitluskaaslased Ain Seppik, Heinz Valk, Marju Lauristin, Heimar Lenk, Evelyn Sepp, Jüri Ratas jt, eksabikaasa Vilja Toomast, sõber Aadu Must, nn vihmavarjuhoidjad Siret Kotka, Olga Ivanova, Liina Oja, rahaskandaali segatud reklaamiärimees Paavo Pettai jpt. Mõnedki neist räägivad täna muidugi hoopis teist juttu kui mäletan oma reporteripäevilt. Ustavad jüngrid on Savisaarele selja pööranud ja kuigi seeläbi sai õõvastava sissevaate ühe erakonna siseellu, oli selline lojaalsusemurdmine siis, kui inimese teeneid enam vaja ei ole, vaat et sama õõvastav kui räägitud lugu ise. Nii palju siis on väärt karjeristi poolehoid ja näiline sõprus? Hiljem jäävad ainult tühjad pihud. Jäi mulle mulje, nagu ei kõneldakski enam elavast inimesest - sellist avameelsust näidatakse tavaliselt üles isikute puhul, kellel ei ole rääkija enda elule enam mitte mingisugust mõju. Ka see oli õõvastav. Mingis mõttes oli see ridade vahel hiiliv tõdemus saate emotsionaalsemaid osi. Savisaare jala amputeerimise lugu lisas tundele veel juurde - ohked, niisked silmad, leinamuusika.

Erandiks oli Heimar Lenk, kes on täna täpselt sama andunud Edgari-fänn nagu ka kümme aastat tagasi, ja pean nentima, et tema vankumatu lojaalsus mõjus küll naiivselt, aga ka kuidagi sümpaatselt. Vana hea Herimar võrdles Savisaart koguni Elvis Presleyga! Savisaarelt saatetegijad intervjuud ei saanud, kuigi nad väitsid, et püüdsid küll. Kasutatud oli arhiivimaterjali ja see vist oligi hea, et Savisaar rääkis televaatajatega oma hiilgeaja häälega, mitte kibestunud ja kohati ebaadekvaatsena mõjuva inimesena, kes on temast praeguseks saanud. Eelise saate tegemisel andis ERRi rikkalik arhiiv.

Siret Kotka nuuksed - alatu pisarakiskuja või vajalik võte?