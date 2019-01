VIDEO | Lauristin: oleks Savisaar ise võimu noortele üle andnud, oleks ta auga lahkunud 

Lauristini hinnangul oleks see samm andnud Savisaarele võimaluse auga poliitikast lahkuda, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Ütlesin seda väga sõbralikult. Aga tema selle peale pahandas ja keeras põmdi 180 kraadi ja läks sirge seljaga ära. Nii et talle see mõte sugugi ei meeldinud," meenutas Lauristin, et Savisaar solvus selle ettepaneku peale.