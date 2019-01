BLOGI | Siret Kotka Edgar Savisaarele pühendatud „Pealtnägijas“: Eesti vabariik ei pea nägema, kuidas selline mees sureb kohtupinki

Siret Kotka: "Minu jaoks oli see emotsionaalselt raske reis, ma pidin reaalset ravi saama. Ma ei taha rohkem rääkida," ütles ta ja puhkes nutma. "Ma olin haige ja mind raviti seal," lisas naine ja kõndis minema.



"Minu jaoks oli see reis tervise parandamise eesmärgiga. Väga vähesed teadsid, et mul on terviseprobleem, ma rääkisin Savisaarele ja ta ütles, et aitab mind. Ta aitaski, saatis mind heade arstide juurde, et saaksin korraliku ravi. Ma tean, et meedias on sellest räägitud, et see on puhkusereis. Minu jaoks ei olnud," kinnitas ta.