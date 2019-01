Rein Lang reklaamist rahvusringhäälingus: see jant on selles soustis süvenemas 

Näitena tõi Lang möödunud aasta lõpus avatud uue kaubanduskeskuse, millest tema sõnul kirjutatakse igal pool ja kogu aeg. „Kas see on nii suur nähtus, et ajakirjanikud veedavad seal aega ja leiavad, et seal on hästi palju sellist materjali, mida nende kuulajad ja lugejad tahavad teada?” esitab ta küsimuse.

„See aasta ja järgmine aasta on pisut kainenemise aeg, kus on juba näha, et lugeja/vaataja/kuulaja raha on olulisemaks muutumas kui reklaamiandja raha. Teine on see, et kirjutatud sõna muutub olulisemaks kui näiteks video. Kolmandaks muutub paberajakirjandus tähtsamaks kui veebiajakirjandus,” on Kolberg arvamusel.

Mis puutub aga ajakirjanduse kainenemisesse, on seda Langi sõnul vaja ka eraõiguslikes meediakanalites. „Kuskil eraõiguslike meediakanalite omanike juures peab kainenimine kindlasti toimuma, vastasel juhul ei ole üldse mõtet kaineneda,” sõnas Lang.

„Mõned vennad seal Rahvusringhäälingus on uue aasta algusest hakanud peale võtma. Ehk siis kõik see jant kõikvõimalike teenuste ja toodete pakkumistega sellises kummalises ajakirjanduse soustis on pigem süvenemas,” on Langi sõnutsi ERR tugevalt reklaamima hakanud.