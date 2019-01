Alar Sikk: minu juurest käisid läbi kõik erakonnad, kui olin veel kuulus mees 

Millega on seotud sinu väljavaated Eestis veel midagi saavutada. Sa ei saa ometi 1966. aastal sündinud mehena öelda, et oled käinud ära Mount Everesti tipus ja see ongi sinu elutöö. Sinu suurimad saavutused ju alles tulevad.

Võib öelda, et Everesti vallutamisega sai midagi tehtud, aga ma ei pea seda mingiks eriliseks saavutuseks. Et nüüd on piisavalt saavutatud. Kõik ei peagi sinna mäe otsa ronima, et teistele midagi tõestada. Kõige suurem saavutus on ikkagi olla hea inimene.