"Sopranode" eelloos on noorel Tony Sopranol kaalukas roll 

Tony Soprano osatäitja James Gandolfini ning tema naist kehastanud Edie Falco. Gandolfini suri 2013. aastal Roomas puhates infarkti tagajärjel. Reuters/Scanpix

Tänavu 20. sünnipäeva tähistava kultussarja "Sopranod" looja David Chase on nõustunud veidi kergitama saladusloori seriaali eelloolt "The Many Saints of Newark" ("Newarki arvukad pühakud").