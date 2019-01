Inimkaubanduse ohvriks langenud eestlanna: kuna ma seksist midagi ei teadnud, pandi mind pornofilme vaatama ja öeldi, et tee järele

Norras tegutsesid selleks ajaks juba prostituutide abikeskused. Ka Kelis jõudis ühte sellisesse keskusesse, kus sai oma loo politseinikule ära rääkida. “Ta mõtles, et kas sa tead, et see on inimkaubandus? See oli üks esimesi kordi, kus sain usu politseisse tagasi. See inimene, kellega rääkisin politseist, neil on inimkaubanduse üksus, kes selliste probleemidega töötavad, ma ei näinud grammigi hukkamõistu või kannatamatust. Ta kuulas kõike, mis mul oli öelda. Ma tundsin ennast inimesene esimest korda, et ma olin midagi väärt,” tõdeb Kelis.