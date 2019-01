Saated „Kodutunne“ kogus raskustes perede heaks pea 280 000 eurot Televeeb , täna, 18:25 Jaga:

Kanal 2

Igal inimesel on õigus turvalisele kodule ja kodutundele. Seda uskudes on Kanal 2 heategevuslik saatesari “Kodutunne” aidanud juba kaheksa aastat raskustesse sattunud peresid. Abi on saanud enam kui kakssada Eesti peret.