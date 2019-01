Savisaarest dokumentaalfilmi teinud Mihkel Kärmas: üks teema oli Siret Kotkale nii hell, et ta lahkus pisarsilmil intervjuutoolilt 

Filmis räägitakse ka Savisaare eraelulisest poolest. ETV-s jooksvas promoklipis saab näha näiteks seda, kuidas Savisaarega kunagi lähedaselt läbi käinud Siret Kotka pisarsilmil intervjuutoolilt lahkub. "Üks teema oli talle nii hell, et see tekitas temas sellise reaktsiooni. Ma saan rahustuseks öelda, et olles ennast pisut kogunud, ta naaseb ja räägib, mis temas selle emotsiooni esile kutsus. See oli just üks isiklikum kokkupuude Edgar Savisaarega," avas Kärmas ERR Menule veidi tagamaid.