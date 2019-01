Avapaugu saanud „Võlaküttides" lähevad käed käiku 

Kitt ja Päär on olnud rivaalid juba 90ndatest. Kui tihti käib nii öelda omavaheline võitlus, kes saab ennem võla kätte, siis Martin Napalt pole kumbki veel võlga kätte saanud. Nii keskendubki esimeses osas Kitt just Napale, kellel ta on kukil olnud juba ligi aasta. Martin Napa on Eestis võlgu enam kui 150le inimesele. Kiti ülesandeks on nõuda tagasi 100 000 eurot. Kuna meest on raske tabada, ootab võlakütt teda koos Nikolai Bleskoviga, kellega koos Kitt võlgu välja nõudmas käib, võlgnikut maja ees. Sinna ta aga ei ilmu.

Hoolimata intsidentist jääb mehel õigust ülegi ja ta kutsub kõiki, kes võlaküttidega hädas, endaga ühendust võtma ja lubab neid aidata.

Ants Päär ajab taga aga Tallinna ettevõtlusameti juhti Jaanus Mutlit, kes on tema kliendile võlgu 7000 eurot. „Ei vasta telefonile, käitub ülbelt,” iseloomustab Päär Mutli suhtumist. Tallinna linnavalitsusse Mutlit otsima läinud Päär saab vastuseks, et mees on juba kolm kuud haiguslehel ja sealt teda ei leia. See aga hämmastab võlakütti, sest too on meest väidevalt linnapeal näinud ja haigusest ei paistnud haisugi olevat.

Nii otsibki Päär välja Mutli väidetava elukoha, milleks on eksklusiivne Pirita rannahoone. Kuid ka seal ei õnnestu Päärir Mutlit tabada. Kuigi lõpuks helistab Mutli Päärile tagasi, on kõne suhteliselt asjatu. Paari päeva pärast ühendust võtta lubanud Mutli seda ei tee ja vilja ei kanna ka võlaküti püüdlused meest mujalt püüda. Mees on kadunud nagu vits vette.

Mis saab võlgnikest edasi, see selgub mõnes järgmises saates.